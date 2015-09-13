Серия А. Миланское дерби осталось за «Интером»

«Интер» переиграл «Милан» в матче 3-го тура итальянской Серии А.
Судьбу встречи решил единственный гол, забитый во втором тайме полузащитником Фредди Гуарином.
Отметим, что после этого успеха «Интер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.
Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур
Интер — Милан — 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО
Гол: 1:0 — Гуарин, 56.
«Интер»: Ханданович, Сантон, Медель, Мурилло, Жуан (Теллес, 66), Гуарин, Мело, Кондогбия, Перишич (Раноккиа, 84), Икарди, Йоветич (Паласио, 71).
«Милан»: Лопес, Абате, Сапата, Романьоли, Де Шильо, Куцка (Поли, 70), Монтоливо, Бонавентура, Хонда (Черчи, 80), Адриано, Бакка (Балотелли, 60).