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    Серия А. Миланское дерби осталось за «Интером»

    «Интер» переиграл «Милан» в матче 3-го тура итальянской Серии А.

    Судьбу встречи решил единственный гол, забитый во втором тайме полузащитником Фредди Гуарином.

    Отметим, что после этого успеха «Интер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    Интер — Милан — 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча ВИДЕО

    Гол: 1:0 — Гуарин, 56.

    «Интер»: Ханданович, Сантон, Медель, Мурилло, Жуан (Теллес, 66), Гуарин, Мело, Кондогбия, Перишич (Раноккиа, 84), Икарди, Йоветич (Паласио, 71).

    «Милан»: Лопес, Абате, Сапата, Романьоли, Де Шильо, Куцка (Поли, 70), Монтоливо, Бонавентура, Хонда (Черчи, 80), Адриано, Бакка (Балотелли, 60).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 23:41
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    Комментарии (9)
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    89388900185
    1442177035
    с заслуженой победой поздравляю всех болел ИНТЕРА втом числе себя
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    commando
    1442177450
    Балотелли за 30 минут создал больше чем вся команда,но ни чуть не изменился,все такой же вспыльчивый,время идет,а ничего не меняется,что Балотелли,что Милан с разными тренерами.
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    joma_inter
    1442177547
    С победой всех! Форца ИНТЕР!
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    JendosParavoz
    1442178457
    Ну что за выходные?! ЦСКА упустил победу, Ливерпуль с Миланом вообще продули. Эхх...
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    viva-viva
    1442189752
    ,оч. Хороший Результат, и важно что в дерби
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    trahtorist92
    1442221330
    Что было написано на майке у гуарина когда гол праздновали ?
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    расулик
    1442351385
    Эх Милан Милан!
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    ologreds
    1694997180
    numo442283
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