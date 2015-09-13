Видеотрансляция матча «Интер» – «Милан» – на «Бомбардире»

«Интер» в родных стенах примет «Милан» в рамках третьего тура чемпионата Италии.

Хозяева на старте сезона одержали две победы, тогда как красно-черные однажды уступили. Извечное соперничество двух миланских команд начнется в 21:45 по московскому времени.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан». Комментатор – Ковале