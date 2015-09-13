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    • Видеотрансляция матча «Интер» – «Милан» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Интер» – «Милан» – на «Бомбардире»

    «Интер» в родных стенах примет «Милан» в рамках третьего тура чемпионата Италии.

    Хозяева на старте сезона одержали две победы, тогда как красно-черные однажды уступили. Извечное соперничество двух миланских команд начнется в 21:45 по московскому времени.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан». Комментатор – Ковале

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 21:34
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    Комментарии (3)
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    89388900185
    1442172961
    не забил Икарди в конце первого тайма
    Ответить
    89388900185
    1442172981
    ух второй тайм будет жарким
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    ologreds
    1694997180
    numo442261
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