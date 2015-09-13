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Серия А. «Верона» и «Торино» разошлись миром
Серия А. «Верона» и «Торино» разошлись миром
В матче 3-го тура Серии А
«Верона»
и
«Торино»
сыграли вничью, забив на двоих 4 мяча.
Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур
Верона – Торино (Турин) – 2:2 (0:0)
Голы:
1:0 — Тони, 49 (с пеналти); 1:1 — Базелли, 66; 2:1 — Хуанито, 71; 2:2 — Аккуа, 73.
Источник:
Бомбардир.ру
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13.09.2015 15:46
Италия. Серия А
Италия
Верона
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