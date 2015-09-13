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    РФПЛ. «Спартак» нанес поражение «Ростову»

    В матче 8-го тура РФПЛ «Спартак» сумел преодолеть сопротивление «Ростова» благодаря голу Квинси Промеса на 26 минуте. Сумев открыть счет, красно-белые перешли к уже знаменитой тактике Дмитрия Аленичева с уходом в оборону: по ходу второго тайма главный тренер «Спартака» выпустил трех защитников, доведя общее их число на поле до семи. Как итог: минимальная победа хозяев над командой Курбана Бердыева.
    Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур
    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча Видео
    Голы: 1:0 — Промес, 26.
    Спартак: Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков (Гранат, 87), Широков (Паршивлюк, 71), Ромуло, Попов, Промес, Мовсисян (Макеев, 60).
    Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Терентьев (Бухаров, 56), Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Бен Су Ю, 56), Полоз.
    Предупреждения: Бен Су Ю, 58; Баштуш, 69; Д. Комбаров, 86; Попов, 89.
    Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2015 15:27
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    Комментарии (28)
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    y-ago
    1442150354
    Игра равная и...слабая. Спартаку повезло больше. Ну, что ж, победа - она и в Африке победа! Подравления! А на счет пенальти на Бухарове - думаю, его все же там не было...
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    Asbjorn
    1442150572
    Не видел момента с Бухаровым,но,посмотрите сколько не ставят пенальти которые нужно ставить,и сколько выдумывают левых,судьи всегда ошибались и будут ошибаться,Ростов достойно смотрелся,а вот Спартак слабовато,но все равно,победа есть победа
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    Диктор
    1442153219
    Пенальти на Бухарове? Тогда и на Глушакове надо было ставить.Судья нормально рассудил-косячил и туда и сюда.
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    Serjoga
    1442158464
    17 августа 2014 ЦСКА-Спартак 0:1 (липовый пенальти) Главный судья Безбородов. 13 сентября 2015 Спартак-Ростов 1:0 (не назначен пенальти за подножку на Бухарове) Главный судья Безбородов. В обоих матчах судья подарил победу Спартаку! Не стоит ли задуматься о честности и порядочности данного арбитра? Так Спартак чемпионом станет "заушным"!
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    Диктор
    1442158959
    Я смотрю кони и бомжи зашевилились- не скулите ребят,ляпы судей в ваших матчах настолько показательны-что судей обычно признают чуть ли недеяспособными потом.Завидуйте молча-что Спартак возрождается.
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    Kafan7
    1442159464
    В который раз убеждаюсь что Комбаровы полные 0, особенно Киррил. Парша надо возвращать и уже искать замену Диме. Особенно ярко сегодня продемонстрировал Промес, что он думает о партнерах, когда кривые передачи делал ДКомб и Попов. Ну и Мовсисян просто растерял инстинкт убийцы, жду Зе Луиша...А так спасибо Антону и Артему сделали матч.
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    Kafan7
    1442160184
    А по поводу судейства, то тогда я бы удалял Баштуша уж точно, игра локтями, и вторая 2 жлетая 100 процентная.
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    Роман_111
    1442160280
    Аленичев временное явление, спартаковской игры, как он кричал, не было и нет. Вообще он сегодня выдал подход Спалети. С таким подбором игроков, такая игра, мне не понятно. А Комбаровы, деградируют, тянут команду в низ. Широков выходит у Слуцкого и выдает шикарную игру, а здесь выходит и пусто. Так, что тренерская работе в Спаме пока на "ноль".
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    vgarakh
    1442216212
    Смешно читать: знаменитая тактика Аленичева ухода в оборону в 7 защитников. Это просто страх и не знание , что делать и как играть дальше, когда Ростов придавил. Спартак как всегда в очередной раз выиграл с помощью Безбородова.
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    ologreds
    1694997182
    numo442238
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