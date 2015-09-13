РФПЛ. «Спартак» нанес поражение «Ростову»

В матче 8-го тура РФПЛ «Спартак» сумел преодолеть сопротивление «Ростова» благодаря голу Квинси Промеса на 26 минуте. Сумев открыть счет, красно-белые перешли к уже знаменитой тактике Дмитрия Аленичева с уходом в оборону: по ходу второго тайма главный тренер «Спартака» выпустил трех защитников, доведя общее их число на поле до семи. Как итог: минимальная победа хозяев над командой Курбана Бердыева.
Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур
Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (1:0) Текстовый онлайн матча Видео
Голы: 1:0 — Промес, 26.
Спартак: Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков (Гранат, 87), Широков (Паршивлюк, 71), Ромуло, Попов, Промес, Мовсисян (Макеев, 60).
Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Навас, Маргасов, Терентьев (Бухаров, 56), Гацкан, Могилевец, Нобоа, Азмун (Бен Су Ю, 56), Полоз.
Предупреждения: Бен Су Ю, 58; Баштуш, 69; Д. Комбаров, 86; Попов, 89.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).