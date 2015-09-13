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    • Шервуд: «Подписал бы Адебайора, но нам нужно уважать его решение»

    Шервуд: «Подписал бы Адебайора, но нам нужно уважать его решение»

    Главный тренер «Астон Виллы» Тим Шервуд рассказал, что хотел подписать нападающего «Тоттенхэма« Эммануэля Адебайора в летнее трансферное окно. Однако 31-летний тоголезец решил остаться в составе лондонского клуба.

    «Я бы не колебался. Если бы Адебайор хотел к нам перейти, я подписал бы его сразу же. Но нам нужно уважать его решение. Я не могу влиять на его поведение.Не думаю, что дело в деньгах. Он ведь имел шанс давно оказаться где-нибудь в Катаре. Но ему хочется играть на высшем уровне.Нет вины Адебайора в том, что в «Тоттенхэме» на него не рассчитывают», – сказал Шервуд

    Источник: Skysports

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    13.09.2015 11:37
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