Орлов: «Ошибки у Мешкова были, но судейство на результат не повлияло»

Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов прокомментировал арбитраж матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» (2:2).

«Ошибки у бригады Мешкова были, но на результат, считаю, судейство не повлияло. Дзюбе судья показал желтую карточку, но Игнашевич настолько откровенно держал его двумя руками – смотрите повторы, что теоретически можно было и пенальти назначить. Хотя, мне кажется, надо было просто дать каждому по карточке и этим ограничиться. Игнашевич начал рукоприкладство, а Дзюба закончил.

Семак сказал о моменте, когда Щенников сбил Смольникова в штрафной. Изучаем повторы: Щенников упал на ногу Смольникову – это фол, но объективности ради Смольников первым толкал оппонента, еще только врываясь в штрафную. Две непростые ситуации, когда судье остается брать ответственность на себя», – сказал Орлов.