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    • Орлов: «Ошибки у Мешкова были, но судейство на результат не повлияло»

    Орлов: «Ошибки у Мешкова были, но судейство на результат не повлияло»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов прокомментировал арбитраж матча восьмого тура РФПЛ ЦСКА«Зенит» (2:2).

    «Ошибки у бригады Мешкова были, но на результат, считаю, судейство не повлияло. Дзюбе судья показал желтую карточку, но Игнашевич настолько откровенно держал его двумя руками – смотрите повторы, что теоретически можно было и пенальти назначить. Хотя, мне кажется, надо было просто дать каждому по карточке и этим ограничиться. Игнашевич начал рукоприкладство, а Дзюба закончил.

    Семак сказал о моменте, когда Щенников сбил Смольникова в штрафной. Изучаем повторы: Щенников упал на ногу Смольникову – это фол, но объективности ради Смольников первым толкал оппонента, еще только врываясь в штрафную. Две непростые ситуации, когда судье остается брать ответственность на себя», – сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 07:02
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    Комментарии (4)
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    n272nm
    1442129991
    Конечно, судейство на результат не повлияло. Как могут два стопудовейших пенальти в ворота ЦСКА, которые судья предпочел не заметить, повлиять на результат?! :)))))
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    Зенит 2015
    1442130832
    Геннадий Сергеевич. Я понимаю что руководство канала требует от комментаторов быть беспристрастным и непредвзятым, но советую воспользоваться опытом Ваших более молодых коллег, которые забив на все требования и рекомендации, "топят" за свои команды или за те, кто заплатит. Ещё подозреваю что симпатизировать Зениту им не разрешается.
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    ologreds
    1694997186
    numo442195
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