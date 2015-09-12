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    • Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Кьево» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Кьево» – на «Бомбардире»

    «Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри буксует на старте. Пока действующие чемпионы Италии не набрали ни одного очка. «Кьево» же одержал две победы на старте и возглавляет турнирную таблицу чемпионата благодаря лучшей разнице мячей. И победа хозяев совсем не выглядит очевидным исходом этой встречи.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 21:18
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