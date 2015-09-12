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    • Видеотрансляция матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – на «Бомбардире»

    Видеотрансляция матча «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити» – на «Бомбардире»

    Редко, когда такое увидишь, но на сегодняшний день матч между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» – это битва двух первых строчек английской Премьер лиги. Горожане идут по чемпионату без осечек и могут похвастаться четырьмя победами из четырех возможных. Хозяева поля оступились однажды в домашнем поединке с «Арсеналом», но это не мешает им сохранять статус главных преследователей манкунианцев. В предыдущем туре дружина Алана Пардью обыграла в гостях действующих чемпионов, кто знает, что они приготовили для серебряных призеров прошлого сезона.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 16:10
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