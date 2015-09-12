Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – на «Бомбардире»

Главный тренер «МЮ» Луи ван Гаал на встрече с болельщиками извинился за поражение от «Суонси» в предыдущем туре и пообещал обыграть «Ливерпуль». Наверняка, такое смелое заявление задело за живое мерсадийцев, которые хоть и провалили матч с «Вест Хэмом», но имеют в своем активе выездную ничью с «Арсеналом». Центральный матч тура вызывает интерес еще и из-за возможного возвращения в ворота хозяев голкипера Давида Де Хеа, подписавшего вчера с клубом четырехлетний контракт.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть игру. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 19:30, не пропустите!