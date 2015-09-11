Михайлович и Манчини заключили пари на миланское дерби

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович желает помочь беженцам, а также привлечь внимание СМИ к миланскому дерби. Он заключил пари с наставником команды соперника – Роберто Манчини.

«Победитель матча «Интер» – «Милан», который пройдет в рамках третьего тура чемпионата Италии, сделает пожертвование для мигрантов», – звучит заявление наставника «россо-нерри».

Как стало известно, в случаи, если поединок завершится в ничью, то обе стороны будут должны внести пожертвование, а сумма взноса увеличится вдвое.