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    Михайлович и Манчини заключили пари на миланское дерби

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович желает помочь беженцам, а также привлечь внимание СМИ к миланскому дерби. Он заключил пари с наставником команды соперника – Роберто Манчини.

    «Победитель матча «Интер» – «Милан», который пройдет в рамках третьего тура чемпионата Италии, сделает пожертвование для мигрантов», – звучит заявление наставника «россо-нерри».

    Как стало известно, в случаи, если поединок завершится в ничью, то обе стороны будут должны внести пожертвование, а сумма взноса увеличится вдвое.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    11.09.2015 13:36
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    Комментарии (3)
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    Petrak86
    1441970486
    ну раз уж тут такая благотворительность пошла - то пусть уж играют вничью, а то победителя начнут обвинять в том, что старался выигрывать, чтоб не делать пожертвования)) А вообще по уму если хотят помочь - пусть помогают, а не делают из помощи некую игру и, по сути, некий пиар
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    алекс88
    1441973555
    Сумма то не указана, может 1 евро
    Ответить
    ologreds
    1694997196
    numo442025
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