Джеррард: «Я был бы хорошим игроком на замену, получая при этом тренерский опыт»

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард рассказал, что остался бы в «Ливерпуле» в качестве играющего тренера, но получил от клуба предложение, когда уже было принято решение об уходе.

« Я бы остался в «Ливерпуле», если бы мне предложили роль играющего тренера в штабе Брендана Роджерса. Но такая идея прозвучала уже после того, как я объявил о том, что ухожу. Конечно, двери «Ливерпуля» и сейчас для меня открыты, но при таких обстоятельствах можно было и не покидать клуб.

Летом «Ливерпуль» искал замену ассистентам Колину Паско и Майку Маршу. Я бы мог их заменить, оставаясь при этом действующим игроком. Я был бы хорошим игроком на замену, получая при этом тренерский опыт, который не купить за деньги», – считает Джеррард.