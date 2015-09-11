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    • Джеррард: «Я был бы хорошим игроком на замену, получая при этом тренерский опыт»

    Джеррард: «Я был бы хорошим игроком на замену, получая при этом тренерский опыт»

    Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Стивен Джеррард рассказал, что остался бы в «Ливерпуле» в качестве играющего тренера, но получил от клуба предложение, когда уже было принято решение об уходе.

    « Я бы остался в «Ливерпуле», если бы мне предложили роль играющего тренера в штабе Брендана Роджерса. Но такая идея прозвучала уже после того, как я объявил о том, что ухожу. Конечно, двери «Ливерпуля» и сейчас для меня открыты, но при таких обстоятельствах можно было и не покидать клуб.

    Летом «Ливерпуль» искал замену ассистентам Колину Паско и Майку Маршу. Я бы мог их заменить, оставаясь при этом действующим игроком. Я был бы хорошим игроком на замену, получая при этом тренерский опыт, который не купить за деньги», – считает Джеррард.

    Источник: Daily Mail

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    11.09.2015 10:23
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    Комментарии (3)
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    Katl
    1441958185
    Возвращайся Стиви Джи
    Ответить
    Gran_Torino
    1441967346
    зачастую с такими игроками как Стиви так и поступают. Дель Пьеро, Рауль, Лемпард..
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    ologreds
    1694997198
    numo442005
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