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    • «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» впервые в истории сыграют без местных игроков в своих составах

    «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» впервые в истории сыграют без местных игроков в своих составах

    В субботу в рамках пятого тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Впервые в истории АПЛ такой матч пройдет без местных игроков в составах клубов.

    Единственным уроженцем Манчестера и Ливерпуля на поле будет воспитанник «Эвертона» Уэйн Руни, но представлять он будет не клуб из своего города. Последним же местным игроком основы в обеих командах был Стивен Джеррард.

    Кроме того, впервые за последние 16 лет в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» не примут участия ни Джеррард, ни Райан Гиггз.

    Источник: Skysports

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    11.09.2015 01:30
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