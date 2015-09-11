«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» впервые в истории сыграют без местных игроков в своих составах

В субботу в рамках пятого тура АПЛ встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Впервые в истории АПЛ такой матч пройдет без местных игроков в составах клубов.

Единственным уроженцем Манчестера и Ливерпуля на поле будет воспитанник «Эвертона» Уэйн Руни, но представлять он будет не клуб из своего города. Последним же местным игроком основы в обеих командах был Стивен Джеррард.

Кроме того, впервые за последние 16 лет в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» не примут участия ни Джеррард, ни Райан Гиггз.