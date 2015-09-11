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    Галлиани: «Балотелли стал более зрелым и опытным»

    Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани поделился с журналистами своим мнением о главном тренере команды Синише Михайловиче и нападающем Марио Балотелли.

    «Михайлович отлично знает, чего от него ждут. Он понимает, что следует делать, чтобы завоевать любовь болельщиков и футболистов. Его очень хорошо приняли, и мы рассчитываем, что он продемонстрирует всем, каким прекрасным тренером является», – сказал Галлиани.

    Примерно того же ждет Галлиани и от Балотелли.

    «Раньше его поведение было вызывающим. Сейчас он стал более зрелым и опытным, мы ожидаем от него хорошей игры. У него есть все, чтобы показать, что он все еще очень хороший игрок».

    Источник: ФК «Милан»

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    11.09.2015 00:15
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