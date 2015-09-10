Льяич: «Миланское дерби – самое важное дерби в мире»

На пресс-конференции, посвященной представлению новичка «Интера» нападающего Адема Льяича, виновник торжества прокомментировал грядущий поединок против «Милана».

«Мы начали думать о дерби, как только прибыли из своих сборных. Это особенная игра и для нас, и для болельщиков. Это самое важное дерби в мире. На поле мы отдадим все силы», – пообещал Льяич.

Также футболист высказался и о сопернике «Интера» по миланскому дерби.

«Зная Михайловича, могу сказать, что рано или поздно «Милан» будет играть хорошо. У них много хороших игроков и сильная команда. Нам следует быть осторожными».