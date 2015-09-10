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    Колыванов: «Я доволен приобретениями»

    Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов подвел итоги трансферной кампании своего клуба.

    «Окно закрылось, и мы имеем то, что имеем... У нас немало новичков. Неплохие ребята, но все они приехали сравнительно недавно – разумеется, нам еще только предстоит наигрывать связи, объяснять игрокам, что мы от них хотим. В целом, я доволен приобретениями, но любому главному тренеру всегда не хватает футболистов», – сказал Колыванов.

    Полное интервью с Игорем Колывановым, а также Игорем Безденежных и Вячесловаом Кротовым можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2015 20:05
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