Колыванов: «Я доволен приобретениями»

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов подвел итоги трансферной кампании своего клуба.

«Окно закрылось, и мы имеем то, что имеем... У нас немало новичков. Неплохие ребята, но все они приехали сравнительно недавно – разумеется, нам еще только предстоит наигрывать связи, объяснять игрокам, что мы от них хотим. В целом, я доволен приобретениями, но любому главному тренеру всегда не хватает футболистов», – сказал Колыванов.

Полное интервью с Игорем Колывановым, а также Игорем Безденежных и Вячесловаом Кротовым можно прочесть здесь.