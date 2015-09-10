РФС наказал «Ростов» из-за Дзюбы

«Ростов» должен погасить долги по зарплате перед нападающим Артемом Дзюбой, который выступал за клуб в ходе сезона-2013/14. В качестве штрафных санкций РФС запретил клубу регистрировать новых игроков.

Также на заседании Палаты по разрешению споров было принято решение о том, что «Торпедо» обязано выплатить Кириллу Комбарову задолженность по заработной плате вместе с процентами. Запрет на регистрацию новичков для москвичей продлен.

Напомним, «Ростову» этим летом уже запрещали заявлять новых игроков, однако в конце августа запрет был снят.