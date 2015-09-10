Каборе и Жоазиньо – в заявке «Краснодара» на Лигу Европы, «Рубин» дозаявил Девича

Стали известны заявки двух российских клубов на групповой этап Лиги Европы.

«Краснодар» дозаявил взятого в аренду у «Кубани» хавбека Шарля Каборе и практически восстановившегося от травмы полузащитника Жоазиньо. Казанский «Рубин» добавил к своей заявке нападающего Марко Девича.

Заявка «Краснодара»:

Андрей Дикань, Андрей Синицын, Стефан Страндберг, Артур Енджейчик, Андреас Гранквист, Виталий Калешин, Рагнар Сигурдссон, Юрий Газинский, Павел Мамаев, Дмитрий Торбинский, Рикардо Лаборде, Одил Ахмедов, Владимир Быстров, Жоаозиньо, Маурисио Перейра, Каборе, Сергей Петров, Андрей Батютин, Ари, Вандерсон, Федор Смолов

Заявка «Рубина»:

Сергей Рыжиков, Алиреза Хагиги, Юрий Нестеренко, Олег Кузьмин, Маурисио Лемос, Соломон Кверквелия, Гильермо Котуньо, Виталий Устинов, Руслан Камболов, Максим Батов, Карлос Эдуардо, Динияр Билялетдинов, Сергей Кисляк, Магомед Оздоев, Гeкдениз Карадениз, Благой Георгиев, Игорь Портнягин, Рамиль Шейдаев, Марко Девич, Владимир Дядюн, Максим Канунников.

Список В:

Тимур Акмурзин, Евгений Щетинин, Александр Кузнецов, Ильзат Ахметов, Эльмир Набиуллин.