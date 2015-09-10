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    Ходжсон: «Шоу может стать новым Коулом»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заявил, что защитник «МЮ» Люк Шоу в скором времени может стать новым Эшли Коулом.

    «Мы всегда верили в него, – сказал Ходжсон. – В матче против Коста-Рики на чемпионате мира своей игрой он оставил приятное впечатление. После этого он составил достойную конкуренцию Лейтону Бэйнсу и заставил его бороться за место в составе. Конечно, тот сезон получился тяжелым для Шоу, но я думаю, что это поможет ему окрепнуть.

    Ему только 20 лет. Если он продолжит так же быстро развиваться, то сможет провести за сборную больше сотни матчей и стать новым Эшли Коулом. Я бы посоветовал Шоу равняться на Коула. Этот человек сделал для Англии многое».

    Источник: Goal.com

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    10.09.2015 10:59
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