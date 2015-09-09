Товарищеский матч. Халк помог Бразилии разгромить США

Сборная Бразилии в товарищеском матче разгромил США со счетом 4:1. Счет в этом поединке открыл нападающий «Зенита» Халк. Дублем отметился Неймар, еще один гол за «селесао» на счету Рафиньи.
Товарищеский матч
США – Бразилия – 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 — Халк, 9; 0:2 — Неймар, 51 (с пенальти); 0:3 — Рафинья, 64; 0:4 — Неймар, 67; 1:4 — Уильямс, 90.
Бразилия: Гроэ, Миранда (Маркиньос, 23), Фабиньо, Давид Луиз, Марсело, Лукас Лима (Лукас, 63), Дуглас Коста (Рафинья, 63), Луис Густаво (Фернандиньо, 65), Элиас, Виллиан (Неймар, 46), Халк (Фирмино, 46).