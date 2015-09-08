Кураньи: «Возможно, у «Динамо» были свои причины для таких перемен»

Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи, проведший прошлый сезон в московском «Динамо», поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе.

«Немного удивлен, что практически все легионеры покинули «Динамо». И это очень печально. Но я не хочу и не могу судить об этом, особенно со стороны. Возможно, у «Динамо» были свои причины для таких перемен. Я, конечно, в курсе событий, но причины мне неизвестны. Я был очень удивлен, узнав об отставке Черчесова. Мне жаль, что так вышло. Станислав Черчесов – отличный тренер и прекрасный человек. Но, опять же, я не могу судить о том, что произошло. На тот момент меня уже не было в команде.

К сожалению, я не знаком с Кобелевым лично, поэтому ничего не могу сказать. Но я желаю ему ни пуха ни пера, а динамовцам и болельщикам – успеха и побед с новым тренером», – сказал немец.

