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    • Кураньи: «Возможно, у «Динамо» были свои причины для таких перемен»

    Кураньи: «Возможно, у «Динамо» были свои причины для таких перемен»

    Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи, проведший прошлый сезон в московском «Динамо», поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе.

    «Немного удивлен, что практически все легионеры покинули «Динамо». И это очень печально. Но я не хочу и не могу судить об этом, особенно со стороны. Возможно, у «Динамо» были свои причины для таких перемен. Я, конечно, в курсе событий, но причины мне неизвестны. Я был очень удивлен, узнав об отставке Черчесова. Мне жаль, что так вышло. Станислав Черчесов – отличный тренер и прекрасный человек. Но, опять же, я не могу судить о том, что произошло. На тот момент меня уже не было в команде.

    К сожалению, я не знаком с Кобелевым лично, поэтому ничего не могу сказать. Но я желаю ему ни пуха ни пера, а динамовцам и болельщикам – успеха и побед с новым тренером», – сказал немец.

    Источник: Известия

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    08.09.2015 14:40
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    Комментарии (2)
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    leo2011-12
    1441759009
    Самый позитивный человек был в РФПЛ!Спасибо,Кевин,за всё.
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    ologreds
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