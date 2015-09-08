Перишич: «Начинаю понимать, что для «Интера» значит матч с «Миланом»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич прокомментировал свой уход из «Вольфсбурга», а также поделился ожиданиями перед матчем с «Миланом».

«Интер» вел переговоры с «Вольфсбургом» два месяца. Когда большой клуб проявляет к тебе такой интерес, решение о переходе дается легко. И Лига чемпионов тут не играет роли – я надеюсь сыграть в ней в следующем сезоне за «Интер». Знаю, что у команды был неудачный сезон, но я надеюсь на лучшее.

Сейчас я начинаю понимать, что для «Интреа» значит поединок с «Миланом». Мы сделаем все, чтобы победить их в таком специфическом матче. Надеюсь выйти на поле и постараюсь завоевать место в составе за эту неделю», – заявил Перишич.