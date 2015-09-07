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    • Спортивный директор «Барселоны» подтвердил интерес к Нолито

    Спортивный директор «Барселоны» подтвердил интерес к Нолито

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес прокомментировал трансферные слухи вокруг команды.

    «Действительно, мы ведем поиски новых игроков сейчас. Нолито – футболист, который нужен Луису Энрике, но ситуация не так проста. Возможно, мы подпишем его зимой.

    Мы близки к пподписанию новых контрактов с Рафиньей и Адриано. Скоро начнем переговоры с Неймаром. Я уверен, что он останется в команде», – заявил Фернандес.

    Напомним, «Барселона» не имеет права регистрировать новых игроков до января 2016 года. Летом команда подписала контракт с Арда Тураном и Алейшем Видалем, но футболисты не смогут помочь команде в официальных матчах до зимы.

    Источник: Goal.com

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    07.09.2015 18:16
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    Комментарии (2)
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    Minandinho
    1441643731
    Роберт Фернандес просто сказал после очередной победы Барсы: "Идем ко мне в кабинет, там уже Налито!", щелкая пальцем по шее. А СМИ уже расписали
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    ologreds
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