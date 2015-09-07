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    • Маркевич: «Меня советская власть зажала, не могу разжаться по сегодняшний день»

    Маркевич: «Меня советская власть зажала, не могу разжаться по сегодняшний день»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич объяснил, почему украинские тренеры не котируются в Европе.

    «Это уровень государства, скорее. Сейчас я приезжаю, и Украину уже знают и уважают. Сейчас. А лет десять назад я приезжал: «Russia?». Я говорю: «Я из Украины». А они: «Russia, Russia». Не знали вообще, что такое Украина, поэтому и такое отношение было к тренерам. Лобановский мог тренировать любую команду в Европе, любую. Но...

    Европейцы и южноамериканцы больше раскручены, это раз. Они себя умеют вести по-другому. Тренер уверен в себе, он с публикой всегда умеет разговаривать. У нас несколько другое воспитание, и это нам мешает.

    Я это по себе чувствую. Я зажат. Меня еще советская власть зажала, я никак не могу разжаться по сегодняшний день.

    Сейчас у нас совсем другая молодежь, я это вижу, они совсем по-другому себя ведут, более раскованно. Наверняка нашим молодым тренерам нужно быть такими уверенными, учить языки, говорить на пресс-конференциях на английском, если надо» – сказал Маркевич в интервью «Профутболу».

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 11:51
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    Комментарии (9)
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    talgatnurzhanov2006
    1441617712
    ЕЩЕ БЫ ЗАЖАТЬ НА ЛЕТ 20 ТЕБЯ БЫ НЕ ПОМЕШАЛО БЫ.
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    Barsuk52
    1441628334
    "Сейчас я приезжаю, и Украину уже знают и уважают."вухахахахахахааа
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    SD-Podonok
    1441635340
    Маркевич був присутнім на з'їзді елітних тренерів світу! Це рівень!
    Ответить
    aurora5858
    1441636155
    Вот что делает пропаганда и общий психоз.
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    neveldomha
    1441978945
    Лобановского зажимали давили, а он был великим тренером. Просто Маркевич им никогда не станет.
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    ologreds
    1694997226
    numo441577
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