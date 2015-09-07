Испания из-за Пике может не сыграть на «Сантьяго Бернабеу»

Федерация футбола Испании рассматривает возможность изменения места проведения товарищеского матча между сборными Испании Англии , который должен состояться 14 ноября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

В федерации опасаются, что болельщики враждебно отнесутся к защитнику сборной Жерару Пике и станут освистывать его. Сам игрок также начал размышлять о целесообразности выступлений за национальную команду, в то время как футболисты и тренерский штаб команды его полностью поддерживают.

Ранее сообщалось, что Пике освистывают за его высказывания в пользу независимости Каталонии от Испании.