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    Испания из-за Пике может не сыграть на «Сантьяго Бернабеу»

    Федерация футбола Испании рассматривает возможность изменения места проведения товарищеского матча между сборными Испании и Англии, который должен состояться 14 ноября в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
    В федерации опасаются, что болельщики враждебно отнесутся к защитнику сборной Жерару Пике и станут освистывать его. Сам игрок также начал размышлять о целесообразности выступлений за национальную команду, в то время как футболисты и тренерский штаб команды его полностью поддерживают.
    Ранее сообщалось, что Пике освистывают за его высказывания в пользу независимости Каталонии от Испании.

    Источник: AS

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    07.09.2015 08:52
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    Комментарии (7)
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    Добрый Бобер
    1441605999
    Ну и где европейские футбольные чиновники? Это же дискриминация чистой воды!
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    Бригант 669
    1441610270
    пускай свистят пока не лопнут!!
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    JI e x a
    1441613697
    а почему никто не хочет спросить самих каталонцев? Не лучше ли провести референдум и, если уже на то пошло, разойтись миром и жить в хороших отношениях, строить экономические связи, чем доводить дело до разрухи, как это сделал украинский режим, с тысячами погибших и покалеченных судеб? Зачем нагнетать и доводить до этого?
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    Darsim14
    1441613729
    Все по делу. Он выступает за сборную страны, которую открыто оскорбляет. Это нормально разве?
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    ologreds
    1694997228
    numo441560
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