Фергюсон: «Сразу понял, что Руни рожден для «МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, что следил за карьерой нападающего Уэйна Руни, когда Уэйну было еще 14 лет.

«Джим Райан после одной из игр команд до 14 лет пришел и сказал, что видел потрясающего парня. Он говорил об Уэйне.

Мы пытались подписать его в конце сезона, когда открывается окно для заявки молодых игроков, но не смогли. Парень хотел остаться в «Эвертоне», его очень любили в клубе, и он был фаном своей команды.

Когда ему исполнилось 16 мы снова попытались его подписать, и он снова отказал нам. Но потом случился этот знаменитый матч против «Арсенала», моменты которого я думаю все видели.

И тогда мы поняли — этот парень создан, чтобы стать игроком «Юнайтед», — цитирует Фергюсона издание talksport.com.