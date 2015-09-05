«Шахтер» в январе сыграет на Florida Cup 2016

В январе будущего года донецкий «Шахтер» отправится в США. Наряду с сильнейшими командами Германии и Бразилии в рамках подготовки в период зимнего межсезонья «горняки» примут участие в турнире Florida Cup.



Турнир пройдет с 9 по 21 января во Флориде, США. В турнире сыграют также «Шальке», «Байер», «Коринтианс», «Флуминенсе», «Атлетико Минейро» и «Интернасьональ».



– Мы очень рады участвовать в таком престижном турнире. Это большой шаг вперед в плане нашего международного роста как клуба. США становится все более важным и одним из ключевых международных футбольных рынков. Мы очень рады представлять Украину на этой арене и познакомить новую аудиторию с ФК «Шахтер», – отметил Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера».



В январе 2015 года турнир Florida Cup транслировался в прямом эфире в 127 странах мира с охватом более 430 миллионов человек. В январе 2016 года, по словам организаторов турнира, география показа может быть еще больше.

