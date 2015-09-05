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    «Шахтер» в январе сыграет на Florida Cup 2016

    В январе будущего года донецкий «Шахтер» отправится в США. Наряду с сильнейшими командами Германии и Бразилии в рамках подготовки в период зимнего межсезонья «горняки» примут участие в турнире Florida Cup.

    Турнир пройдет с 9 по 21 января во Флориде, США. В турнире сыграют также «Шальке», «Байер», «Коринтианс», «Флуминенсе», «Атлетико Минейро» и «Интернасьональ».

    – Мы очень рады участвовать в таком престижном турнире. Это большой шаг вперед в плане нашего международного роста как клуба. США становится все более важным и одним из ключевых международных футбольных рынков. Мы очень рады представлять Украину на этой арене и познакомить новую аудиторию с ФК «Шахтер», – отметил Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера».

    В январе 2015 года турнир Florida Cup транслировался в прямом эфире в 127 странах мира с охватом более 430 миллионов человек. В январе 2016 года, по словам организаторов турнира, география показа может быть еще больше.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    05.09.2015 06:25
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    Комментарии (4)
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    Mandarin_misha
    1441433925
    Да, ШАХТЕР- молодцы! Хоть я болельщик Баварии Мюнхен, но удивляет здесь Динамо Киев. При всех титулах, которые в прошлом Динамо не участвует в международных кубках. Почему они ее делают международные туры по популяризации бренда!!?
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    Mandarin_misha
    1441434122
    Респект Шахтеру. Клуб молодец. Без своих зрителей, без стадиона, который лучший в Европе, команда показывает нормальный футбол. Пусть победит Футбол!
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    Axidan
    1441524381
    противники достойные. интересные противостояния ждут нас! понаблюдаем и поболеем с большим удовольствием!
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    ologreds
    1694997242
    numo441356
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