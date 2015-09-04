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    Бердыев может вернуться в «Рубин»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться в казанский «Рубин» в связи с масштабными переменами в руководстве клуба.

    Сегодня новым президентом «Рубина» стал мэр Казани Ильсур Метшин. Исполнительным директором назначен Ильгиз Фахриев, при котором Бердыев пришел в клуб в 2001 году.

    Отставка нынешнего главного тренера казанцев Рината Билялетдинова должна произойти в течение нескольких дней.

    Напомним, Курбан Бердыев работал в «Рубине» с 2001 по 2013. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом страны.

    Источник: Газета.ру

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    04.09.2015 18:29
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    Комментарии (25)
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    Serjoga
    1441393479
    Это домыслы журналистов этого сайта! Даже в Казани еще никто ни о чем не говорил!
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    korba(D)
    1441395414
    Навас и Нобоа в Ростове, сомневаюсь ...
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    95-shishani-95
    1441399254
    Удачи ему!
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    rifcenter вернулся
    1441402259
    Спрашивается, зачем его вообще трогали... Спады у всех бывают, а без него вообще команду похерили и лидеров за копейки потеряли и результат хуже некуда
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    vovinho11
    1441410272
    Гончаренко
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    прево
    1441423597
    У Бикеича с Минниханом расставания были очень плохие К тому же бросить Ростов,где его уважают и ценят,где он проделал столько работы.Врядли
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    El_Chori
    1441483570
    Бекиич, верим!
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    fanat1244
    1441532746
    Отличнейшая новость, со словами многих из тех, кто написал комментарии трудно не согласиться. Хотелось бы лицезреть ещё один крепкий и дисциплинированный клуб в чемпионате и Европе. ))))
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    vgarakh
    1441621827
    Бикиевича не трогайте. Он в Ростове должен навести порядок !!!
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    ologreds
    1694997244
    numo441319
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