Дзадза отказался переходить в «Вест Хэм»

Форвард туринского «Ювентуса» Симоне Дзадза сам не пожелал переезжать в английскую Премьер-лигу.

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич гарантировал итальянскому бомбардиру место в основном составе команды, но игрок принял решение доказать свою боеспособность в составе «Ювентуса» и отказал хорватскому наставнику.

Чуть ранее «старая синьора» отказала в трансфере игрока «Марселю», доказав всем, что они рассчитывают на нападающего в будущем.

В прошлом сезоне игрок провел сезон в составе «Сассуоло», где принял участие в 31 матче Серии А и забил 11 голов.