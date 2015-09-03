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    Дзадза отказался переходить в «Вест Хэм»

    Форвард туринского «Ювентуса» Симоне Дзадза сам не пожелал переезжать в английскую Премьер-лигу.

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич гарантировал итальянскому бомбардиру место в основном составе команды, но игрок принял решение доказать свою боеспособность в составе «Ювентуса» и отказал хорватскому наставнику.

    Чуть ранее «старая синьора» отказала в трансфере игрока «Марселю», доказав всем, что они рассчитывают на нападающего в будущем.

    В прошлом сезоне игрок провел сезон в составе «Сассуоло», где принял участие в 31 матче Серии А и забил 11 голов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    03.09.2015 10:49
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