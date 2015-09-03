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    Де Хеа не будет играть, если не продлит контракт с «МЮ»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продлить контракт со своим нынешним клубом. Агент испанца Жорже Мендеш уже начал переговорный процесс с представителями английской команды.
    Главный тренер «МЮ» Луи ван Гаал позволит Де Хеа выходить на поле лишь в том случае, если он согласится на пролонгацию своего соглашения, которое действует до лета 2016 года.
    Ранее главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что игроку будет сложно рассчитывать на приглашение в национальную команду, если он не будет иметь игровой практики.

    Источник: AS

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    03.09.2015 10:06
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    Комментарии (19)
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    Рауль Мадрид
    1441274243
    шантажисты херовы
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    NOVA
    1441280241
    вот сцуки! да до зимы подождать я думаю можно а там Реал заберет!
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    Эльхан
    1441280500
    Очень классно продумано было все это, Де Хеа придется продлить контракт, Реалу придется платить за него, нечего было выпендриваться , типа через год бесплатно получим, бесплатно бывает сыр в мышеловке и то стремно....
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    Dodge87
    1441284860
    ну тут уже МЮ абсолютно прав..если хочешь играть - продливай контракт,чтобы в след.году никаких нервозных ситуаций не было...просто Де Хеа мог сделать все цивилизованно и его болельщики провожали бы стоя..а так теперь хз
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    ClinKZ
    1441293695
    Верный ход! Возомнил из себя х*й пойми кого. Именно в МЮ он достиг такого уровня!
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    El_Chori
    1441293814
    Ненавижу нынешний футбол с этими бабками и особенно агентов!
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    Костефан
    1441375952
    Попал чувак))
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    RSY_Unit
    1441621345
    Ну и правильно... Я бы сделал на месте руководства так же...
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    Maxi_7
    1441706189
    МЮ нужно было соглашаться на ту сумму отступных, которая была прописана в контракте и которую Реал был готов заплатить, а теперь останутся вообще ни с чем, так как Давид будущим летом уйдет бесплатно, невзирая на эту теперь уже "грязную" игру МЮ по отношению к своему игроку.
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    ologreds
    1694997256
    numo441146
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