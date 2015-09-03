Де Хеа не будет играть, если не продлит контракт с «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может продлить контракт со своим нынешним клубом. Агент испанца Жорже Мендеш уже начал переговорный процесс с представителями английской команды.
Главный тренер «МЮ» Луи ван Гаал позволит Де Хеа выходить на поле лишь в том случае, если он согласится на пролонгацию своего соглашения, которое действует до лета 2016 года.
Ранее главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что игроку будет сложно рассчитывать на приглашение в национальную команду, если он не будет иметь игровой практики.