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    Бубнов: «Иванов гонит пургу»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

    «Если тренер Гончаренко пойдет до конца, дорога ему тут закрыта. Президент клуба Иванов полетел отдыхать. То с командой ездит, то здесь вернулся. Ну отдыхай, чего ты возвращаешься и начинаешь пургу гнать, сказки рассказывать?», – в характерной манере высказался эксперт.

    Бубнов считает, что случай с Гончаренко и матчем «Урал» – «Терек» должен заинтересовать правоохранительные органы.

    «А правоохранительные органы в первую очередь должны вызвать Гончаренко и узнать причину его отъезда. И выяснять, почему не поставили белорусов Мартыновича и Жевнова. Почему, когда Гончаренко уехал, это скрывали, почему врали? Куда ни ткни, везде одни вопросы. Во Франции весь бы «Урал» и «Терек» арестовали, все бы рассказали, Тапи был олигархом, но сел. Мутко у нас смотрел матч, и что, какие его заявления?».

    Источник: Sports.ru

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    03.09.2015 01:12
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    Комментарии (4)
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    Грыззь
    1441233254
    Саша бредит?
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    За Спартак1922
    1441236413
    Саша говорит по делу, а не бредит) Просто все боятся говорить как есть, а бубен не боится. В наручники и в тюрьму Иванова, и всех кто причастен. Но мы живем в России, тут можно все.
    Ответить
    Бан
    1441244760
    Если и сажать, то начинать надо не с Иванова, а как минимум с Мудко. Он уже 15 лет ходит в спортивных паханах, а со спортом все хуже и хуже.
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    ologreds
    1694997256
    numo441123
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