Бубнов: «Иванов гонит пургу»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг ухода Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

«Если тренер Гончаренко пойдет до конца, дорога ему тут закрыта. Президент клуба Иванов полетел отдыхать. То с командой ездит, то здесь вернулся. Ну отдыхай, чего ты возвращаешься и начинаешь пургу гнать, сказки рассказывать?», – в характерной манере высказался эксперт.

Бубнов считает, что случай с Гончаренко и матчем «Урал» – «Терек» должен заинтересовать правоохранительные органы.

«А правоохранительные органы в первую очередь должны вызвать Гончаренко и узнать причину его отъезда. И выяснять, почему не поставили белорусов Мартыновича и Жевнова. Почему, когда Гончаренко уехал, это скрывали, почему врали? Куда ни ткни, везде одни вопросы. Во Франции весь бы «Урал» и «Терек» арестовали, все бы рассказали, Тапи был олигархом, но сел. Мутко у нас смотрел матч, и что, какие его заявления?».