Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Маротта: «Непонятно, с кем в «Шальке» нужно вести переговоры»

    Маротта: «Непонятно, с кем в «Шальке» нужно вести переговоры»

    Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта поведал о том, как проходили переговоры с «Шальке-04» по поводу трансфера полузащитника Юлиана Дракслера. Этот переход в результате так и не состоялся.

    «Мы вышли на «Шальке» с официальным предложением ещe 19 августа. И должен сказать, что было трудно вести с ними переговоры. «Шальке» — странный клуб, непонятно, с кем там нужно вести переговоры. Наверное, поэтому мы не смогли прийти к согласию», – говорит Маротта.

    На пути Дракслера в «Ювентус» были и другие препятствия.

    «Кроме того, они запросили явно завышенную цену, да и мотивация самого Дракслера была минимальной. Он не хотел к нам переходить».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2015 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Оззи
    1441253070
    Лох - это судьба!!! )
    Ответить
    ologreds
    1694997258
    numo441111
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+