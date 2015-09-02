Маротта: «Непонятно, с кем в «Шальке» нужно вести переговоры»

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта поведал о том, как проходили переговоры с «Шальке-04» по поводу трансфера полузащитника Юлиана Дракслера. Этот переход в результате так и не состоялся.

«Мы вышли на «Шальке» с официальным предложением ещe 19 августа. И должен сказать, что было трудно вести с ними переговоры. «Шальке» — странный клуб, непонятно, с кем там нужно вести переговоры. Наверное, поэтому мы не смогли прийти к согласию», – говорит Маротта.

На пути Дракслера в «Ювентус» были и другие препятствия.

«Кроме того, они запросили явно завышенную цену, да и мотивация самого Дракслера была минимальной. Он не хотел к нам переходить».