Арустамян: «Зенит» присматривается к Гончаренко»

Комментатор «НТВ-Плюс» Нобель Арустамян о рассказал трансферной кампании «Зенита» и возможных переменах на тренерском мостике клуба.

«Боаш очень-очень надеялся на крупные трансферы. У него и так звездная команда, но он хотел ее еще усилить. Июль-август – как раз месяцы переговоров, видимо, он в том числе их и вел, там все меняется, все на нервах. Думаю, именно это и есть причина его срывов. Но ничего не получилось», – поведал Арустамян.

Также комментатор высказал свои версии того, почему не состоялся трансфер полузащитника «Монако» Жоао Моутиньо.

«У меня две версии. Первая – Моутиньо шел в связке с Витселем, и если бы продавали бельгийца в Италию, приходил бы португалец. Вторая версия – позиции Боаша сильно пошатнулись, и «Зенит» решил не рисковать, Моутиньо 28 лет, в сентябре будет 29, трансфер крупный. И если рабочая версия вторая, то решение клуба логично: зачем так тратиться на игрока под тренера, который уже три месяца как открыто намекает на свой возможный отъезд, а теперь и прямо говорит, что хотел уехать, но не пускают?».

Кроме того, Арутсамян подтвердил интерес «Зенита» к белорусскому тренеру Виктору Гончаренко, который недавно покинул «Урал».

«Гончаренко? Клопп? Читал опровержение «Зенита» – это логично. Клуб уважает своего тренера, он не мог промолчать, это непрофессионально. Но по моей информации, к Гончаренко клуб присматривается. Может, не прямо сейчас, может, зимой, следующим летом. Клопп? Эта информация пришла из Италии, не могу ее подтвердить».