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    Адебайор ждал божьего знамения для трансфера

    Нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор мог покинуть клуб этим летом, однако набожность и желание получить побольше денег не позволили трансферу состояться.

    После прохождения медосмотра в «Астон Вилле» и фотосессий с футболкой бирмингемского клуба Адебайор заявил, что трансфер состоится только в том случае, если на то будет божье знамение. В итоге переход не состоялся.

    В конце трансферного окна «Тоттенхэм», отчаявшись избавиться от футоблиста, предлагал Адебайору досрочно расторгнуть соглашение с выплатой части остаточной стоимости контракта – это дало бы игроку возможность перейти в другой клуб в любое время. Однако Адебайор затребовал полную компенсацию в пять миллионов фунтов, на что «Тоттенхэм» не согласился.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.09.2015 20:24
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    Комментарии (3)
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    Алекc
    1441219219
    жадный до денег какаой
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    Hala Madrid
    1441219295
    Просто интересно, а чего конкретно он ждал?
    Ответить
    ologreds
    1694997258
    numo441097
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