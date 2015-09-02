Адебайор ждал божьего знамения для трансфера

Нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор мог покинуть клуб этим летом, однако набожность и желание получить побольше денег не позволили трансферу состояться.

После прохождения медосмотра в «Астон Вилле» и фотосессий с футболкой бирмингемского клуба Адебайор заявил, что трансфер состоится только в том случае, если на то будет божье знамение. В итоге переход не состоялся.

В конце трансферного окна «Тоттенхэм», отчаявшись избавиться от футоблиста, предлагал Адебайору досрочно расторгнуть соглашение с выплатой части остаточной стоимости контракта – это дало бы игроку возможность перейти в другой клуб в любое время. Однако Адебайор затребовал полную компенсацию в пять миллионов фунтов, на что «Тоттенхэм» не согласился.