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    Маротта: «Погба стоит больше 100 миллионов»

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что клуб не готов расстаться с полузащитником Полем Погба меньше, чем за 100 миллионов евро.

    «Уход Пирло и Тевеса практически не принес нам доходов. Мы инвестировали много денег, потому что у нас образовались пробелы в составе.

    Рынок меняется, и думаю, что в следующем году цены вырастут еще на 30-40 процентов. Если Погба продолжит выступать на таком же уровне, ста миллионов за него будет недостаточно», – подчеркнул Маротта.

    Сообщалось, что туринцы отвергли предложение «Барселоны» на 80 миллионов евро. «Челси» также был готов побороться за французского полузащитника, однако официального предложения от «синих» не последовало.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2015 17:10
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    Комментарии (7)
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    suhow6
    1441203105
    с ума ты сошёл. 50 максимум
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    nim-
    1441205209
    Куда катится футбол..
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    Aza23becks
    1441205565
    )))))))))
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    roman230582
    1441209265
    Цены вырастут на 30-40%, а в рублях видно в несколько раз
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    iBragim2102
    1441209774
    За 100 можно было отдавать
    Ответить
    ArtNow
    1441219137
    Пусть сидит у вас с вашими 100 лямами...
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    ologreds
    1694997260
    numo441079
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