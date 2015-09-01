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    «Уотфорд» подписал двух форвардов

    Новичок Премьер-лиги «Уотфорд» пытается решить свои проблемы в атаке. Команда, не забившая в последних трех матчах этого сезона ни одного мяча, пополнилась сразу двумя нападающими.

    Один из них – Виктор Ибарбо, которого арендовали на один год у «Кальяри». Вторую часть прошлого сезона он провел в «Роме» и за это время десять раз выходил на поле в Серии А.

    Еще одним новичком «Уотфорда» стал нападающий «Брюгге» Мамаду Уларе, контракт которого рассчитан до 2020 года. Выступая за бельгийский клуб, он провел 36 матчей, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Уотфорд»

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    01.09.2015 20:49
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    Комментарии (2)
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    dzvinka
    1441131717
    Уларе гигант и очень хорош в верховой борьбе, как ТаргетМэн для Англии отличный будет.
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    ologreds
    1694997264
    numo441008
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