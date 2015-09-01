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    Витсель: «Я остаюсь, такое решение принял «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель выразил сожаление, что не смог ехать из России в летнее трансферное окно. Бельгиец сообщил, что клуб за короткое время не сумел найти ему замену.

    «Я никуда не уйду, такое решение вчера принял «Зенит». Они не смогли найти игрока на замену мне за такое короткое время. Жаль, потому что я хотел, чтобы трансфер осуществился. Теперь очевидно, что до зимы я останусь в «Зените», – сказал Витсель.

    Напомним, на 26-летнего хавбека претендовали «Милан», «Ювентус» и «Тоттенхэм».

    Источник: Skysports

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    01.09.2015 17:57
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    Комментарии (5)
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    stas-kst
    1441119713
    паспорт не отдали)))
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    slavutiq70
    1441120126
    Без желания мног пользы Зениту не принесёт
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    wasi62
    1441123111
    Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Дают пробные матчи)
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    Урия Гип
    1441124506
    Жаль, что остался.
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    ologreds
    1694997266
    numo440992
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