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    Кротов: «Расцениваю переход в «Уфу» как шаг вперед»

    Нападающий Вячеслав Кротов написал в Instagram, что расценивает свой переход из «Спартака» в «Уфу» как шаг вперед. Игрок выразил благодарность своему бывшему клубу за предоставленную возможность прогрессировать.

    «Начинается новый этап карьеры, чему я, конечно, очень рад. Но прежде чем открыть новую страницу, хотел бы поблагодарить «Спартак» за бесценный опыт, который я приобрел в минувшие три года. Победа в ПФЛ со «Спартаком-2», тренировки и дебют в основе, первые голы в премьер-лиге, попадание в расширенный список сборной – все это стало возможным для меня в «Спартаке»!

    Хочется сказать большое спасибо всем футболистам, руководству клуба, тренерам, сотрудникам базы и клуба за поддержку и возможность расти и прогрессировать. И, конечно, отдельные слова хочу сказать в адрес спартаковских болельщиков. Все прекрасно знают, что вы лучшие болельщики в России и во всем мире! И чувствовать вашу фантастическую энергетику везде, где бы ни играл «Спартак», – это ни с чем несравнимые, невероятные эмоции. Вы навсегда останетесь в моем сердце!

    Что касается перехода в «Уфу», то, безусловно, расцениваю это как шаг вперед. Как новый вызов и новые возможности, в том числе, возможность получать больше игровой практики в премьер-лиге. Стремлюсь всегда ставить максимальные цели и никогда не останавливаться на достигнутом. И сейчас я предельно мотивирован, чтобы приносить пользу своему новому клубу, и сделаю для этого все возможное. С нетерпением жду встречи с партнерами по команде, с городом и уфимскими болельщиками и хочу уже побыстрее приступить к тренировкам», – написал Кротов.

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    01.09.2015 13:42
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    Комментарии (6)
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    sprint5
    1441110412
    успеха тебе
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    slavutiq70
    1441110558
    Ну и правильно не чего на лавке сидеть
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    podsolnuh
    1441121359
    следующий шаг вперед - в тюмень
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    Hazar1950
    1441128507
    Шаг вперёд, два шага назад (Ленин).
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    swed_5
    1441132645
    Деревья не умеют ходить
    Ответить
    ologreds
    1694997267
    numo440971
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