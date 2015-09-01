Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Шнейдерлин: «Руни спрашивал меня о Мартиале»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин прокомментировал возможный переход нападающего «Монако» Антони Мартиаля в стан «красных дьяволов».

    «Вчера ко мне приходил Уэйн Руни и расспрашивал о Мартиале, о котором прочитал в прессе. Я ответил, что Мартиаль – хороший игрок с большим потенциалом, который провел несколько отличных матчей за «Монако» в прошлом сезоне и начале этого. Он техничный и мощный, СМИ даже сравнивают его с Тьерри Анри», – заявил француз.

    Напомним, вчера появилась информация о том, что «МЮ» заплатит за переход Мартиаля 50 миллионов евро. Сделка должна быть оформлена сегодня, так как в Англии 1 сентября закрывается трансферное окно.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    k1p1sh
    1441098648
    Полузащитник "МанчеТсер Юнайтед".... Дааа..)
    Ответить
    Deadpool_mazafaka_biz
    1441124554
    ОФИЦИАЛЬНО: Мартиаль в МЮ!
    Ответить
    ologreds
    1694997268
    numo440960
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+