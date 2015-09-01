Шнейдерлин: «Руни спрашивал меня о Мартиале»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Морган Шнейдерлин прокомментировал возможный переход нападающего «Монако» Антони Мартиаля в стан «красных дьяволов».

«Вчера ко мне приходил Уэйн Руни и расспрашивал о Мартиале, о котором прочитал в прессе. Я ответил, что Мартиаль – хороший игрок с большим потенциалом, который провел несколько отличных матчей за «Монако» в прошлом сезоне и начале этого. Он техничный и мощный, СМИ даже сравнивают его с Тьерри Анри», – заявил француз.

Напомним, вчера появилась информация о том, что «МЮ» заплатит за переход Мартиаля 50 миллионов евро. Сделка должна быть оформлена сегодня, так как в Англии 1 сентября закрывается трансферное окно.