Болельщики «Урала» просят Гончаренко честно объяснить причины своей отставки

«Союз болельщиков «Урала» на своем сайте опубликовал открытое письмо к Виктору Гончаренко с просьбой дать честный комментарий относительно причин его отставки. Поклонники уральской команды поблагодарили тренера за проделанную работу, но при этом продолжают верить, что специалист не покинет свой пост.

«Вчера мы все испытали чувства глубокого разочарования и крушения своих надежд от появившихся слухов и полунамеков в средствах массовой информации, в том числе федеральных, касающихся Вашего ухода с поста главного тренера ФК «Урал».

Болельщики ФК «Урал», просят Вас дать честные комментарии по сложившейся ситуации. Просим развеять слухи о Вашем уходе, либо объяснить нам причины, побудившие Вас покинуть наш клуб.

Благодарим Вас за уже проделанную работу в Екатеринбурге и продолжаем верить, что Вы останетесь тренировать нашу команду. Независимо от Вашего ответа, желаем Вам успехов вне зависимости от названия клуба или сборной, которую Вы будете тренировать. Болельщики «Урала» всегда будут искренне желать Вам успехов», – говорится в обращении.

