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    • Болельщики «Урала» просят Гончаренко честно объяснить причины своей отставки

    Болельщики «Урала» просят Гончаренко честно объяснить причины своей отставки

    «Союз болельщиков «Урала» на своем сайте опубликовал открытое письмо к Виктору Гончаренко с просьбой дать честный комментарий относительно причин его отставки. Поклонники уральской команды поблагодарили тренера за проделанную работу, но при этом продолжают верить, что специалист не покинет свой пост.

    «Вчера мы все испытали чувства глубокого разочарования и крушения своих надежд от появившихся слухов и полунамеков в средствах массовой информации, в том числе федеральных, касающихся Вашего ухода с поста главного тренера ФК «Урал».

    Болельщики ФК «Урал», просят Вас дать честные комментарии по сложившейся ситуации. Просим развеять слухи о Вашем уходе, либо объяснить нам причины, побудившие Вас покинуть наш клуб.

    Благодарим Вас за уже проделанную работу в Екатеринбурге и продолжаем верить, что Вы останетесь тренировать нашу команду. Независимо от Вашего ответа, желаем Вам успехов вне зависимости от названия клуба или сборной, которую Вы будете тренировать. Болельщики «Урала» всегда будут искренне желать Вам успехов», – говорится в обращении.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2015 08:20
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    roman230582
    1440567099
    Кто же им скажет честно
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    sochi-2013
    1440567874
    Красиво!
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    Bez Imeni
    1440575015
    Жаль Урал,без Гончаренко пердив реально засветился,симпотичная была команда
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    AlexKane
    1440575507
    Урал - команда не его уровня
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    vov4ick
    1440581431
    эти непонятные ставки на терек, да походу ему предложили договорняк, вот он и ушел
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    El_Chori
    1440581638
    #Respect
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    Звезда запаса
    1440588544
    Невелика потеря!
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    denmal
    1440590368
    Дураку ясно, что в последнем туре прошлого чемпионата "Урал" закупился! Тарханов даже в Грозный не ездил! Гончаренко тоже не хочет в этом участвовать!
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    ologreds
    1694997311
    numo440316
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