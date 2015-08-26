Рахимов: «Букмекеры что-то говорят, а я должен это комментировать?»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов сказал, что считает глупостью комментировать букмекерские котировки на матч его команды против «Урала» в седьмом туре РФПЛ. Специалист уверен, что в Екатеринбурге грозненцам предстоит провести непростую игру.

«Букмекеры что-то говорят, а я должен это комментировать? Это глупо. Понимаю только, что нам надо готовиться серьезно к игре с «Уралом». И мы будем играть на 100 процентов. А то, что говорят букмекеры, какие слухи распускаются, повторю, глупость.

Вся эта информация не должна влиять на команду, потому что она будет готовиться к серьезной игре. Я не знаю, кто и что написал. Знаю, что будет трудный матч», – сказал Рахимов.