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    • Рахимов: «Букмекеры что-то говорят, а я должен это комментировать?»

    Рахимов: «Букмекеры что-то говорят, а я должен это комментировать?»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов сказал, что считает глупостью комментировать букмекерские котировки на матч его команды против «Урала» в седьмом туре РФПЛ. Специалист уверен, что в Екатеринбурге грозненцам предстоит провести непростую игру.

    «Букмекеры что-то говорят, а я должен это комментировать? Это глупо. Понимаю только, что нам надо готовиться серьезно к игре с «Уралом». И мы будем играть на 100 процентов. А то, что говорят букмекеры, какие слухи распускаются, повторю, глупость.

    Вся эта информация не должна влиять на команду, потому что она будет готовиться к серьезной игре. Я не знаю, кто и что написал. Знаю, что будет трудный матч», – сказал Рахимов.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.08.2015 07:44
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    Комментарии (3)
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    Viola
    1440567841
    нет дыма без огня
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    RJM555
    1440659336
    парень - сам ты дурак..........а Рахимов все верно сказал.
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    ologreds
    1694997311
    numo440313
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