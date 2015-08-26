Могилевец: «В «Ростове» всем доволен»

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец поделился ожиданиями от предстоящей игры седьмого тура РФПЛ против «Амкара». Игрок также рассказал, что доволен переходом в команду Курбана Бердыева из «Зенита» на правах аренды.

– Павел, впереди у «Ростова» поединок с «Амкаром». Чего ждете от предстоящей игры?

– Уверен, матч получится трудным и напряженным, с большим количеством единоборств. В премьер-лиге сложно играть с любым соперником, особенно на старте сезона. У «Амкара» свой стиль игры, мы изучим противника и попробуем его удивить. Ставим перед собой задачу одержать победу и порадовать наших болельщиков.

– В последних трех матчах вы провели на поле все 90 минут. Период адаптации в коллективе завершен?

– Стал увереннее себя чувствовать, это правда, но своими действиями пока недоволен. Есть много невынужденных ошибок, которые постараюсь впредь не допускать. Надеюсь улучшить свою игру благодаря подсказкам тренерского штаба и более опытных партнеров.

– Перейдя в «Ростов», вы приняли правильное решение?

– Да. На данный момент всем доволен. Рад, что нахожусь в «Ростове» и играю в футбол. У нас сложился дружный коллектив, ребята меня во всем поддерживают и помогают. Кроме того, очень приятно работать с таким опытным и квалифицированным тренерским штабом.