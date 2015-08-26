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    • Нуну: «Если есть что защищать, нужно смело отходить в оборону»

    Нуну: «Если есть что защищать, нужно смело отходить в оборону»

    Главный тренер «Валенсии» Нуну Эспириту Санту дал интервью после поражения от «Монако» (2:1) в ответном матче Лиги чемпионов. Этот результат позволил испанцам пройти в групповой этап.

    «В первом тайме «Валенсия» играла очень хорошо. Во втором «Монако» заиграл по-другому, и мы не смогли справиться с этим. Мы терпели, но оставались единым целым. В футболе многое может случиться. Если есть что защищать, нужно смело отходить в оборону», – считает наставник «летучих мышей».

    Тренер намерен усилить команду новыми покупками перед групповым раундом ЛЧ.

    «Моя задача — превратить свист в аплодисменты. Болельщики «Валенсии» будут серьeзно спрашивать с нас за результат. Теперь надо проанализировать ситуацию на трансферном рынке».

    Источник: Marca

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    26.08.2015 00:51
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