«ПСЖ» хочет 12 миллионов за Лавесси

«ПСЖ» объявил «Интеру» финансовые условия, на которых парижане готовы расстаться с нападающим Эсекьелем Лавесси.

Французский клуб намерен получить за своего футболиста 12 миллионов евро. Целью «Интера» на этих переговорах, как сообщается, является аренда игрока с правом выкупа. Итальянцев принуждает к экономии правило финансового фейр-плей.

Приоритетной покупкой для миланцев был полузащитник «Вольфсбурга» Иван Перишич, но из-за возможного трансфера Кевина Де Брюйне в «Манчестер Сити» немцы решили пока оставить Перишича у себя.