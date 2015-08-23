ФНЛ. «Торпедо» Карпина одержало первую победу и другие результаты

В матче 8-го тура первенства ФНЛ армавирское «Торпедо», возглавляемое Валерием Карпиным, впервые одержало победу. «Жертвой» торпедовцев стала новосибирская «Сибирь», которая не смогла ответить на два пропущенных мяча от Армена Амбарцумяна и Жан-Жака Бугуи. Стоит отметить, что в предыдущих семи турах первенства команде Валерия Карпина забить не удавалось.

Первенство ФНЛ. 8-й тур

Торпедо (Армавир) – Сибирь (Новосибирск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Амбарцумян, 40; 2:0 — Бугуи, 89.

Балтика (Калининград) – Волга (Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Саталкин, 45.

Спартак-2 (Москва)– СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Пуцко, 61.