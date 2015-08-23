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    • ФНЛ. «Торпедо» Карпина одержало первую победу и другие результаты

    ФНЛ. «Торпедо» Карпина одержало первую победу и другие результаты

    В матче 8-го тура первенства ФНЛ армавирское «Торпедо», возглавляемое Валерием Карпиным, впервые одержало победу. «Жертвой» торпедовцев стала новосибирская «Сибирь», которая не смогла ответить на два пропущенных мяча от Армена Амбарцумяна и Жан-Жака Бугуи. Стоит отметить, что в предыдущих семи турах первенства команде Валерия Карпина забить не удавалось.

    Первенство ФНЛ. 8-й тур

    Торпедо (Армавир) – Сибирь (Новосибирск) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Амбарцумян, 40; 2:0 — Бугуи, 89.

    Балтика (Калининград) – Волга (Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Саталкин, 45.

    Спартак-2 (Москва)– СКА-Энергия (Хабаровск) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 — Пуцко, 61.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 20:20
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    Комментарии (4)
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    Rusti
    1440351598
    С почином Карпина
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    Харченко
    1440394860
    Карпина и Торпедо с победой.
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    ologreds
    1694997328
    numo440060
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