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    ФНЛ. «Томь» минимально одолела «Газовик»

    Достаточно интересное противостояние случилось в рамках восьмого тура ФНЛ. В гости к главному фавориту турнира «Томи» приехал «Газовик», который перед игровым днем неожиданно занимал первое место в таблице. Как оказалось, дерзкая «темная лошадка» не сдюжила против крепко сбитой дружины Валерия Непомнящего. Судьбу трех очков решил единственный гол Сергея Кузнецова.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур

    Томь (Томск) – Газовик (Оренбург) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кузнецов, 88.

    Томь: Чуваев, Бордачев, Темников, Йиранек, Бендзь, Немов, Кузнецов, Башкиров, Погребняк, Саная (Голубов, 70), Баженов (Нуров, 82).

    Газовик: Абакумов, Андреев, Васиев, Ойеволе, Полуяхтов, Бреев (Воробьев, 80), Шогенов, Парняков, Афонин, Аппаев (Делькин, 74), Маркелов (Коронов, 83).

    Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2015 17:35
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    Комментарии (3)
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    h666d-
    1440340902
    кое-как, но приятно)
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    Харченко
    1440345636
    1 - 0 С. Кузнецов 88' Идет первый тайм Это отображение текстовой трансляции на момент комментария.
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