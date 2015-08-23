ФНЛ. «Томь» минимально одолела «Газовик»

Достаточно интересное противостояние случилось в рамках восьмого тура ФНЛ. В гости к главному фавориту турнира «Томи» приехал «Газовик», который перед игровым днем неожиданно занимал первое место в таблице. Как оказалось, дерзкая «темная лошадка» не сдюжила против крепко сбитой дружины Валерия Непомнящего. Судьбу трех очков решил единственный гол Сергея Кузнецова.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур

Томь (Томск) – Газовик (Оренбург) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кузнецов, 88.

Томь: Чуваев, Бордачев, Темников, Йиранек, Бендзь, Немов, Кузнецов, Башкиров, Погребняк, Саная (Голубов, 70), Баженов (Нуров, 82).

Газовик: Абакумов, Андреев, Васиев, Ойеволе, Полуяхтов, Бреев (Воробьев, 80), Шогенов, Парняков, Афонин, Аппаев (Делькин, 74), Маркелов (Коронов, 83).

Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).