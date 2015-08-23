Гарсия: «Джеко и Салах показали себя хорошо»

Главный тренер «Ромы» Руди Гарсия прокомментировал игру новичков команды Мохамеда Салаха и Эдина Джеко во встрече первого тура Серии А против «Вероны». Игра завершилась вничью 1:1.

«Джеко превосходно проявил себя в первом тайме и мог забить головой в концовке, но не получилось. Нам нужно быстрее распоряжаться с мячом, у «Ромы» не получалось растаскивать оборону «Вероны», создавать свободные зоны. Над этим надо работать. Пока что мы сыграли на удовлетворительно.



Мы могли действовать лучше, возможно, делали слишком много лишних касаний. Джеко и Салах совсем недавно присоединились к команде, они уже показали себя хорошо, а дальше будут играть ещe лучше»,– сказал Гарсия.