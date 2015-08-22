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    Примера. «Атлетико» минимально одолел «Лас-Пальмас»

    Главному конкуренту «Реала» и «Барселоны» в борьбе за победу в испанском чемпионате в первом туре выпало сразиться с новичком турнира. Естественно, по возможностям и составу встретившиеся коллективы не ровня друг другу, поэтому были все основания ожидать уверенной победы от подопечных Диего Симеоне. Этого не случилось. Судьбу трех очков предопределил один-единственный мяч Антуана Гризманна, забитый на 16-й минуте.

    Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    Атлетико (Мадрид) – Лас-Пальмас – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гризманн, 16.

    Атлетико: Облак, Х. М. Хименес, Хуанфран, Луис, Годин, Мендеш, Габи, Оливер (Корреа, 65), Коке, Гризманн (Гарсия, 81), Мартинес (Торрес, 59).

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 23:28
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    Матрасник_00
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    Да, не густо. Ждем уверенной победы над Севильей
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    95-shishani-95
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    С победой! Удачи против Барсы!
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