Примера. «Атлетико» минимально одолел «Лас-Пальмас»

Главному конкуренту «Реала» и «Барселоны» в борьбе за победу в испанском чемпионате в первом туре выпало сразиться с новичком турнира. Естественно, по возможностям и составу встретившиеся коллективы не ровня друг другу, поэтому были все основания ожидать уверенной победы от подопечных Диего Симеоне. Этого не случилось. Судьбу трех очков предопределил один-единственный мяч Антуана Гризманна, забитый на 16-й минуте.

Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

Атлетико (Мадрид) – Лас-Пальмас – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гризманн, 16.

Атлетико: Облак, Х. М. Хименес, Хуанфран, Луис, Годин, Мендеш, Габи, Оливер (Корреа, 65), Коке, Гризманн (Гарсия, 81), Мартинес (Торрес, 59).