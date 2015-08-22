Бундеслига. «Гамбург» одержал волевую победу над «Штутгартом»

Драматичный матч состоялся субботним вечером в рамках второго тура Бундеслиги. Встретились команды, которые еще несколько лет назад считались чуть ли не грандами немецкого футбола, а сейчас обивают подвал таблицы. «Гамбург» и вовсе едва не вылетел в прошлом сезоне через стыковые поединки. Первыми в отчетном матче отличились гости, а именно Даниэль Гинчек. Через десять минут «динозавры» счет сравнял усилиями Иво Иличевича. Под занавес первого тайма Гинчек сделал дубль. Довести дело до победы «швабы» не сумели. Пьер-Мишель Лассога и Йоан Джуру в последние минуты второго тайма принесли три очка «Гамбургу».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур

Гамбург – Штутгарт – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 — Гинчек, 23; 1:1 – Иличевич, 34; 1:2 – Гинчек, 42; 2:2 – Лассога, 84; 3:2 – Джуру, 89.