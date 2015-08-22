Серия А. «Рома» не справилась с «Вероной»

В матче-открытии нового сезона итальянского чемпионата «Верона» на своем поле приняла «Рому». Все основные события в поединке случились во втором тайме. На 61-й минуте счет открыл игрок хозяев поля Бошко Янкович, но радость подопечных Андреа Мандорлини продолжалась недолго. Спустя пять минут Алессандро Флоренци при активной помощи Эдина Джеко восстановил паритет. Впоследствии команды поразить ворота друг друга не смогли.

«Рома», ежегодно приписывающая себя к числу соискателей скудетто, начинает сезон с потери.

Чемпионат Италии. Серия А. 1-й тур

Верона – Рома (Рим) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Янкович, 61; 1:1 – Флоренци, 66.

Верона: Рафаэл, Пизано, Супрайен (Ромуло, 79), Маркес, Морас, Холлфредссон, Сала, Греко, Янкович (Паццини, 84), Тони, Хуанито (Силигарди, 74).

Рома: Щесны, Торосидис, Манолас, Кастан, Де Росси (Кейта, 66), Флоренци, Пьянич, Найнголлан, Салах (Фальке, 66), Джеко, Жервиньо (Ибарбо, 83).