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    • Примера. «Малага» и «Севилья» в игре-открытии голов не забили

    Примера. «Малага» и «Севилья» в игре-открытии голов не забили

    В первом матче нового сезона испанской Примеры встретились «Малага» и «Севилья». Обе команды достаточно плотно поработали летом на трансферном рынке, но это не позволило им устроить голевую феерию в честь открытия соревнований — встреча завершилась скупыми нулями на табло. Гости с 69-й минуты играли в меньшинстве после удаления Стивена Нзонзи.

    «Севилья», напомним, уже до этого открыла евросезон проигранным матчем за Суперкубок Европы.

    Чемпионат Испании. Примера. 1-й тур

    Малага – Севилья – 0:0

    Севилья: Бету, Рами, Тремулинас, Коке, Крыховяк, Банега (Мариано, 73), Иборра, Нзонзи, Витоло, Рейес (Коноплянка, 65), Гамейро (Иммобиле, 81).

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2015 23:36
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    Комментарии (2)
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    ttter
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    Чет совсем мёртвый сайт(((
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